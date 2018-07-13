الداخلية اليمنية مستعدة لتسهيل مهمة المبعوث الأممي

المصدر: عدن - وكالات

أبدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، استعداد وزارة الداخلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والإمكانيات المتاحة لضمان الإجراءات الأمنية لتأمين عمل الفريق لاستكمال مهامه.

وأشاد بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت والفريق العامل معه والهادفة إلى تعزيز فرص السلام. وأكد الوزير الميسري خلال لقائه، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، محمد خاطر زيد المستشار السياسي في مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الدولي 2216.

واستعرض خاطر مهام ودور ممثل الأمين العام والفريق العامل معه الهادفة إلى رفع وتعزيز فرص السلام في اليمن، من أجل استمرار العملية السياسية وإنهاء الحرب. وعبر ممثل الفريق الأممي التابع لمكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عن شكره لقيادة وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس الميسري لتذليل الصعاب أمام الفريق وتسهيل عمله لإنجاز مهامه التي جاء من أجلها.