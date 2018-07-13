الميليشيا تتكبد خسائر فادحة في الضالع

المصدر: عدن، صنعاء - البيان، وكالات

تكبدت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر في فادحة بعدد من الجبهات القتالية في صعدة والضالع، بينما حقتت قوات الجيش الوطني تقدماً في تعز في وقت لتقطت منظومة المراقبة التابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مجموعة من الصور لمنصة صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة اليمنية.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، أمس المنصة بمديرية سحار في محافظة صعدة اليمنية.ودمرت المقاتلات شبكة اتصالات عسكرية تابعة للمليشيا المدعومة من إيران في حيدان ورازح، التي كانت تشمل تقنيات متقدمة.

وقال قائد اللواء 22 مشاة بالمنطقة العسكرية السادسة العميد عبده المخلافي إن الأيام القادمة كفيلة بإعادة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى أوكارها. وأوضح العميد المخلافي خلال زيارته للمعسكر التدريبي أن الاستعدادات جارية بالمنطقة وذلك بتدريب منتسبيها بمختلف الدورات التخصصية التي من شأنها مد الأبطال بالمزيد من الخبرة القتالية الكفيلة بمساعدتهم بدحر المليشيا الحوثية وتحرير المحافظة.

إلى ذلك تتواصل المعارك العنيفة، بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين ميليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى بمديرية الصلو، جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال القائد العسكري في جبهة الصلو العقيد أمين البريهي لموقع «سبتمبر نت» أن أبطال الجيش الوطني مستمرون في التصدي لهجمات الميليشيا في نقيل مديرية الصلو، لافتاً إلى أنها لن تتمكن من استعادة أي موقع فقدته خلال الفترة الماضية.

وفي السياق قتل 13 عنصراً من الميليشيا، وأصيب 7 آخرون، أمس، في معارك مع قوات الجيش اليمني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني بجبهة مريس صدت هجوماً قامت به ميليشيا الحوثي على مواقع المقاومة في «الأساس» و«الحيافي» بمنطقة يعيس شمالي مريس.