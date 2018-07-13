موقع كندي: تميم يسعى لمونديال 2022 بحثاً عن الذات

المصدر: القاهرة - وكالات

هاجم موقع «فايس» الكندي، تنظيم الحمدين الحاكم في قطر وسلّط الضوء في تقرير له على مساعي هذا التنظيم لتنظيم مونديال 2022، مشيراً إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، يسعى إلى استضافة تلك البطولة «بحثاً عن الذات» وإثبات نفسه أمام جيرانه الكبار.

ونقل موقع اليوم السابع الإخباري المصري: عن الموقع الكندي بنسخته البرتغالية، أمس الخميس، إن الدوحة تتستر خلف الرياضة لإرتكاب العديد من الأعمال غير المشروعة، وعلى رأسها تمويل الإرهاب ودعم الكيانات والتنظيمات المسلحة. وأضاف إن بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر تنظيمها فى قطر ليست إلا مجرد نزوة للملياردير الأمير تميم بن حمد آل ثاني بحثاً عن تأكيد الذات الإقليمية، وترك أية علامة.

وأشار الموقع إلى أن تميم يجعل الرياضة ساتراً لأعماله غير المشروعة. وأكد أن قطر تحاول بثرواتها تأكيد نفسها أمام الجيران.

وسلّط الموقع الضوء على انتهاك حقوق العمال الأجانب وسوء معاملتهم في قطر خلال بناء منشآت كأس العالم، حيث ارتفعت أصوات النقابات والاتحادات والمنظمات العمالية والحقوقية للتنديد بالوضع المزري للعمالة الأجنبية التي تتولى العمل في إعداد البنى التحتية لكأس العالم، حيث طالبت ست منظمات حقوقية على مستوى العالم في نوفمبر الماضي، بتدخل الأمم المتحدة في ملف استضافة كأس العالم 2022، وإيقاف التجاوزات التى قامت بها قطر لتنظيم البطولة.