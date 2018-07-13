«الأعلى للإغاثة» يشيد بجهود الإمارات في تلبية احتياجات اليمنيين

المصدر: عدن - وام

أشاد المجلس الأعلى للإغاثة اليمني بالجهود الجبارة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة المحتاجين من الشعب اليمني، ما أسهم بشكل كبير في تخفيف معاناتهم وسرعة تطبيع الحياة في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، في وقت ثمّنت وزارة الداخلية اليمنية الدعم الإماراتي للأجهزة كافة في المحافظات اليمنية المحررة.

دور فعال

ووصفت الدكتورة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، ابتهاج الكمال، عقب زياره قامت بها إلى ميناء عدن لاستقبال سفن الإغاثة الإماراتية، دور الهلال الأحمر الإماراتي وإسهامه الفاعل في إغاثة الشعب اليمني في مختلف المناطق بأنه ريادي وكبير.. وقالت: «إن الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات محل تقدير واحترام لدى كل يمني، وهذا يدل على عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والإمارات».

جهود جبارة

وأضافت «أن المجلس الأعلى للإغاثة يحيي هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الإمارات في مساعدة المحتاجين عبر منظماتها الإنسانية كافة، العاملة في اليمن، وأبرزها الهلال الأحمر الإماراتي». وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية قد التقت سعيد الكعبي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، والمهندس سعيد آل علي، رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، واتفقوا على التنسيق والتعاون المشترك لما من شأنه تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن.

وفي السياق أشاد اللواء الركن علي ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية اليمني، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأجهزة كافة، في المحافظات اليمنية المحررة. جاء ذلك خلال تكريم العميد محمد الحساني، قائد قوات التحالف العربي في عدن، لكل من اللواء شلال شايع، مدير أمن محافظة عدن، والعميد صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج، نظير جهودهما في ضبط الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وكل أشكال التطرف. وانتقد نائب وزير الداخلية اليمني الحملة التي تشنها بعض الأقلام المأجورة بهدف زرع الفرقة والشقاق بين قوات التحالف العربي وقيادة الشرعية في اليمن.