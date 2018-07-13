الحكومة اليمنية تتمسّك بالمرجعيات في أي مفاوضات

المصدر: عدن - وكالات

أكدت الحكومة الشرعية في اليمن أن أي مشاورات أو حلول قادمة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية لابد أن تلتزم بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وجدّدت في اجتماع عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، حرصها على تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحيا مجلس الوزراء اليمني -وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- جهود الأشقاء في التحالف العربي في التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية وما تقدمه دول التحالف من دعم سخيّ للشعب اليمني في هذه المواجهة مع أعدائه الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

تقيم التسهيلات

إلى ذلك، جدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نزار باصهيب، أمس، حرص حكومة بلاده على تقديم التسهيلات للمنظمات الدولية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. وناقش خلال لقائه عدداً من الممثلين والمديرين القُطريين لعدد من المنظمات الدولية بالعاصمة المؤقتة عدن، آليات التعاون وتنسيق العمل، وعدداً من القضايا ذات الصلة بتنفيذ المنظمات الدولية برامجها ومشاريعها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة التي من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة السكان المتضررين جرّاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وما ترتب عنها من أوضاع صعبة.

ودعا باصهيب -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية- ممثلي المنظمات إلى ضرورة التنسيق مع الوزارة لضمان نجاح أعمال ومشاريع المنظمات في مختلف المجالات.