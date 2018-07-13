السودان يمدّد وقف إطلاق النار مع المتمردين

المصدر: الخرطوم - رويترز

مدد الرئيس السوداني عمر البشير وقفاً من جانب واحد لإطلاق النار مع المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حتى نهاية العام.

وكان السودان مدّد مارس الماضي وقف إطلاق النار مع المتمردين في مناطق الصراع الرئيسية الثلاث لمدة ثلاثة أشهر، لكن المعارك سرعان ما تجددت في المنطقة. وشمل اتفاق الخرطوم لوقف إطلاق النار ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأعربت واشنطن عن قلقها من تجدّد المعارك. وبدأ التمرد في دارفور عام 2003 إثر تحرك مجموعات متمردة ضد الحكومة السودانية، بعدما اتهمتها بالتهميش. وتفيد الأمم المتحدة بأن النزاع أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص على مدى 7 سنوت، كما دفع أكثر من 2.5 مليون إلى النزوح.