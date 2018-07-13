اليماني: حزب الله يدرب الحوثيين على أدوات القتل الإيرانية

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن ميليشيا حزب الله الإرهابية تقوم بدور رئيس في مشروع إيران التوسعي باليمن، عن طريق تدريب الميليشيات الانقلابية على استخدام أدوات القتل الإيرانية.

وأوضح، في حديثه الذي بثته قناة «سكاي نيوز عربية»، أن تحرير مدينة الحديدة من قبضة الميليشيا الحوثية بات قريباً، وأضاف: «نعاني في اليمن الأمرين من السياسة الإرهابية لميليشيا حزب الله، التي اختطفت إرادة الشعب اللبناني»، وأشار إلى أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً لتدخلاتها في اليمن والمنطقة.

وتابع: «ميليشيا حزب الله تتدخل في اليمن، وتشكل خطراً على دول الجوار». وأدانت الحكومة اليمنية، الأربعاء، التدخلات السافرة لحزب الله الإرهابي بلبنان في الشؤون الداخلية للبلاد، ودعم ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلنت الحكومة، في رسالتين منفصلتين أرسلتهما إلى الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، عن تنديدها بالخطاب العدواني من حزب الله الإرهابي، وطالبت، في رسالة بعثها وزير الخارجية خالد اليماني، الحكومة اللبنانية باتخاذ ما تراه مناسباً لإيقاف هذا السلوك العدواني، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، التي تحترمها وتنادي بها كل القوى اللبنانية المحبة للخير والسلام، وبما يصون ويحفظ المصالح المشتركة للبلدين.