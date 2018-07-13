محكمة مصرية تقضي بإعدام 13 في قضية «الهروب الكبير»

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس، بالإعدام شنقاً على 13 متهماً، بينهم تكفيريون في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل في الإسماعيلية. وجاء قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني غبريال، بعد تحويل أوراقهم إلي فضيلة المفتي وتحديد جلسة للنطق بالحكم، إذ سبق للمحكمة في الجلسة الأخيرة أن أحالت أوراق المتهمين الـ13 إلى المفتي وتحديد جلسة أمس للنطق بالحكم. وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بإحالة 13 متهماً من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومن ساعدهم في الهروب، التي وقعت أحداثها في أكتوبر من عام 2016 إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة متهمين من تنظيم أنصار بيت المقدس. يذكر أن ستة من بين المحكوم عليهم محبوسون.