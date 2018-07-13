شيخ الأزهر يلتقي ملكة بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

عقد شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، مساء أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا وكان فضيلة الإمام الأكبر وصل أمس، إلى بريطانيا في زيارة تستمر عدة أيام، يشارك خلالها في فعاليات «منتدى شباب صناع السلام»، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري البريطانية في الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري. وتركز فعاليات المنتدى، على رفع وعي الشباب المشاركين بسبل إدارة الصراعات وتعظيم الاستفادة من إنسانية الأديان وما تحمله من خيرٍ لكل العالم.