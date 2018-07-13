ليبيا تودّع نجل عمر المختار

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

أعلن عن وفاة الحاج محمد عمر المختار، بمدينة بنغازي الليبية، أمس، عن عمر يناهز 97 عاماً.

وكان النجل الوحيد لشيخ الشهداء في ليبيا عمر المختار، وواجه المختار مشكلات صحية خلال الأشهر الماضية، بسبب كبر السن، ليرحل عن الحياة، طاوياً معه نسب والده كونه آخر من يحمل اسمه.

والراحل من مواليد 1921 بمنطقة العويلية، ومنحه معمر القذافي، عندما تولى الحكم في 1969، قطعة أرض كبيرة، وبنى له منزلاً ومكّنه من رتبة عميد بالجيش الليبي، ومنحه راتباً شهرياً.

وفي 2008 اعتذر رئيس الوزراء الإيطالي، آنذاك، سيلفيو برلسكوني لنجل عمر المختار عن فترة احتلال بلاده لليبيا.