المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الحجاج

المصدر: الرياض -وام

أكملت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، استعداداتها لاستقبال رحلات موسم حج هذا العام، عبر مطارات المملكة الدولية: (الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والطائف).. وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج خلال الموسم المقبل.

وقالت الهيئة «إن مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، يبدآن باستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام، اعتباراً من 14 يوليو الجاري، حيث تصل أولى رحلات حج هذا العام، عبر الخطوط الجوية البنغلادشية، إلى مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس.. بينما تصل إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، أولى رحلات الحج قادمة من مدينة كراتشي، عبر الخطوط الباكستانية».

وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الرحلات الجوية لحج هذا العام إلى نحو 6072 رحلة، منها نحو 3383 رحلة جوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ونحو 2689 رحلة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.