العاهل السعودي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جنوب أفريقيا

المصدر: الرياض، جوهانسبورغ - وكالات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا.

وقبيل المباحثات أهدى خادم الحرمين الشريفين رئيس جنوب أفريقيا قلادة الملك عبد العزيز تقديراً له. وعقب ذلك جرى بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهتها، قالت الناطقة باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوسا، أمس، إن السعودية ستستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا، معظمها في قطاع الطاقة، بما في ذلك بناء معامل للتكرير.