اعتقال 7 فلسطينين بالضفة ومستوطنون يقتحمون جنوب نابلس

المصدر: وام

اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم مقامات دينية في قرية عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مئات المستوطنين اقتحموا القرية فجرا بحماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتوجهوا نحو مقامات دينية تقع على أطراف القرية وذلك بحجة أداء طقوس تلمودية في "المقامات".

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة ووقعت مواجهات خلال اقتحام جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الاحتلال اقتحم مدينة جنين ووقعت مواجهات في حي الزهراء كما اقتحمت بلدة حزما ودير أبو مشغل في رام الله وبلدة سبسطية في نابلس ومدينة طولكرم وبلدة قفين وقراوة بني حسان في سلفيت.