عائشة بنت راشد أول بحرينية تقود طائرة مقاتلة

المصدر: المنامة - بنا

قادت البحرينية الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، حفيدة رئيس وزراء مملكة البحرين، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، طائرة مقاتلة، أمس، لتصبح أول امرأة في مملكة البحرين تقدم على ذلك.

وقامت عائشة التي تحمل رتبة ملازم ثان بالإقلاع بالطائرة القتالية من طراز «هوك» من قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب المملكة، في طلعة جوية استمرت ساعة واحدة.

ووصف رئيس الوزراء البحريني الطلعة الجوية بأنها حدث فريد وإنجاز مشهود، يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية، والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة.

وهنأ الملازم ثان طيار الشيخة عائشة بنت راشد بنجاحها بأول طلعة جوية بالطائرة القتالية التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، معرباً عن الاعتزاز والفخر بأن تكون الشيخة عائشة أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني.

مشيداً بإصرارها وعزيمتها القوية في خوض هذا المضمار الصعب بعد اجتيازها بنجاح المرحلة التدريبية الشاقة في الطيران العسكري، وتخرجها من كلية ساندهيرست العسكرية العريقة، لتفتح بهذا الإنجاز المشرف المجال أمام شابات الوطن والعنصر النسائي للانخراط في شرف حماية الوطن والدفاع عن ترابه الغالي من خلال سلاح الجو الملكي.

وأكد رئيس الوزراء أن قوة دفاع البحرين تمثل صرحاً وطنياً نزهو بشموخه، وينطلق برعاية ملكية سامية بخطى ثابتة وعزيمة قوية، محققاً إنجازات مختلفة على شتى الأصعدة.

وفي جميع المجالات، وتنهض بمسؤوليات كبيرة تمثلت في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقلاله وصيانة مكتسباته الوطنية، ورعاية تقدمه وازدهاره، منوهاً سموه بما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور ونقلات نوعية في شتى الميادين، ومنها سلاح الجو الملكي البحريني.