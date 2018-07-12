ممثل ملك البحرين يستقبل سفير الدولة

المصدر: المنامة - وام

استقبل الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى البحرين. وهنأ الشيخ عبد الله بن حمد سفير الدولة بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً بالمكانة الطيبة والإنجازات التي وصلت إليها دولة الإمارات على كل المستويات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.