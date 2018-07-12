الوطني الاتحادي يشارك في المؤتمر السنوي لأمناء البرلمانات العربية

المصدر: القاهرة - وام

تشارك الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر السنوي الـ 36 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي انطلقت أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ويناقش المؤتمر - الذي يمثل الأمانة العامة فيه د. جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة - آفاق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتعزيز قدراتها في صياغة التشريعات وبناء قدرات الكوادر البشرية.

وأوضح الزعابي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن المؤتمر يناقش على مدى يومين عدة بنود أخرى منها النظر في طلبات الانضمام إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والمصادقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2018 واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2017 والتقرير السنوي لنشاط الجمعية لسنة 2017.