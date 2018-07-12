المصدر: الجزائر- وكالات

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أطلق الجيش الجزائري عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث ولايات حدودية مع تونس، لـ «منع تسلل العناصر الإرهابية خلال مطاردة قوى الأمن التونسي لها». وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصدر أمني جزائري أنّ «قرابة ألفي عسكري يشاركون منذ أول من أمس في تمشيط ولايات تبسة، وسوق أهراس، والوادي الحدودية مع تونس تزامناً مع عملية للجيش التونسي على الجهة المقابلة من الحدود بهدف ألّا يكون التراب الجزائري ملاذاً للعناصر الإرهابية». كما أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن «العملية ستتواصل إلى غاية إنهاء قوى الأمن التونسية مطاردة المجموعة الإرهابية التي تقف وراء هجوم الأحد في ولاية جندوبة التونسية قرب الحدود مع الجزائر».

عملية

أعلن الجيش التركي، أمس، تدمير 28 هدفا تابعا ل‍حزب العمال الكردستاني بغارات جوية شمالي العراق. وقالت هيئة الأركان التركية في بيان لها ان «المقاتلات التركية دمرت 28 هدفا بينها ملاجئ ومستودعات بغارات جوية شمالي العراق».

واضافت أن «المناطق التي قصفتها المقاتلات التركية هي متينا، والزاب، وأفاشين باسيان، وهاكورك، وجبل قنديل، داخل الأراضي العراقية».

وتنفذ تركيا منذ فترة، عمليات عسكرية جوية، في شمال العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية، وقالت إنها أقامت 11 قاعدة عسكرية مؤقتة في شمال العراق. وكالات

لجنة

أنهت اللجنة البرلمانية في مصر والخاصة بدراسة بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أعمالها فيما يتعلق بدراسة البيان ووضع بعض الاستفسارات والتساؤلات بشأنه، أمس، وأوصت اللجنة بالموافقة على بيان الحكومة ومنحها الثقة. وقال النائب البرلماني كمال أحمد (وهو أحد أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة من قبل البرلمان لدراسة بيان الحكومة) إن اللجنة التي ترفع تقريرها إلى مجلس النواب للمناقشة العامة الأسبوع المقبل، توصي بالموافقة على بيان الحكومة، ومنح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثقة. وجاء ذلك الأمر متسقاً مع العديد من التعليقات الإيجابية التي حظي بها البرنامج الحكومي، وما تضمنه من محاور رئيسة، ورؤية تنفيذية واقعية. مصر - البيان