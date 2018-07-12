الصدر يطالب بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية

المصدر: Ⅶبغداد - عراق أحمد

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن الوضع في العراق يحتم ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية.

وتناول الصدر خلال مباحثات النجف مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسي جيروم بونافون وسفير فرنسا لدى العراق بورنو أوبيير آليات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتدخل دول الجوار بالشأن الداخلي العراقي، حسبما أفاد مكتبه في بيان صحفي.

في الأثناء، صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم على دفعة جديدة من أحكام الإعدام لمدانين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو جرائم إرهابية استهدفت حياة مواطنين أبرياء.

وشهد العام الماضي 2017 تنفيذ حكم الإعدام شنقا بـ111 محكوماً فيما بدأ العام الحالي 2018 بإعدام 13 شخصا بينهم 11 مدانا بالإرهاب.إلى ذلك، ألغى برلمان إقليم كردستان العراق الشمالي أمس انتخابات رئاسة الإقليم المقررة في 30 أيلول سبتمبر المقبل وتوزيع صلاحيات الرئاسة على السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية. وصادق برلمان الإقليم بأغلبية على مشروع قانون بتعليق مؤسسة رئاسة الإقليم رافضا إجراء انتخابات الرئاسة في وقت واحد مع الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 سبتمبر المقبل.