وزير يمني يُدين إرهاب الحوثي بحق المدنيين في الحديدة

المصدر: Ⅶعدن - واس

دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبدالرقيب فتح، استمرار الإرهاب الممنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين بمحافظة الحديدة.

وجدد الوزير اتهامه في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بـ«قصف المنشآت الصحية والخدمية والمدنية في المحافظة، واستهداف خزانات المياه بمديرية التحيتا وزيادة معاناة سكان المحافظة». ودعا فتح المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة للمنظمات الأممية، إلى التجاوب السريع مع احتياجات المواطنين، وتكثيف المساعدات الإغاثية والإنسانية الشاملة إلى سكان المحافظة، وإغاثتهم في أماكن النزوح ومدهم بالمواد الإغاثية والطبية والإيوائية اللازمة.

وطالب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بإدانة الجرائم الوحشية التي تمارسها بحق سكان محافظة الحديدة.