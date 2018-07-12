لبنان يدعو إلى استكمال ترسيم حدوده مع إسرائيل

المصدر: Ⅶ بيروت - د.ب.أ

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إلى استكمال عملية ترسيم حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن الرئيس عون دعا خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالير كارديل، الأمم المتحدة إلى مساعدة لبنان في استكمال عملية ترسيم حدوده الجنوبية بحراً وبراً وصولاً إلى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلة لأنها أراضٍ لبنانية، وسكانها لبنانيون.

وجدد عون مطالبة لبنان بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» لولاية جديدة، من دون تعديل على العدد أو المهمات أو الموازنة، وذلك تفعيلاً لدورها في تطبيق القرار 1701، وضماناً لاستمرار الاستقرار في الجنوب، على رغم الخروق البرية والبحرية والجوية التي تقوم بها إسرائيل، منتهكة إرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وكرّر عون دعوة الأمم المتحدة لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة، لاسيما بعد إعلان المسؤولين السوريين تأمين الحماية للعائدين والاهتمام بهم وتوفير الغذاء والمسكن لهم، لافتاً إلى أنّ ما تحقق حتى الآن من عودة لمجموعات من النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، تم بناء على رغبتهم وأمنت الدولة اللبنانية انتقالهم الأمن إلى بلادهم.

واعتبر الرئيس عون أنّ للأمم المتحدة دوراً تلعبه في تسهيل انسياب حركة الاستيراد والتصدير مجدداً عبر معبر نصيب، ما يساعد في عودة تصريف الإنتاج الصناعي اللبناني وبالتالي إنعاش الاقتصاد بمختلف قطاعاته.

بدورها، أكدت كارديل سفرها لواشنطن ثم إلى نيويورك لتقديم تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول الوضع في لبنان، وتطبيق القرار 1701 قبيل التمديد للقوات الدولية لولاية جديدة تبدأ في 31 أغسطس المقبل.