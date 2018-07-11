عملية نوعية للشرعية تباغت الحوثي في صعدة

المصدر: عدن، تعز - البيان، وكالات

نفذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة باقم شمالي صعدة قتل خلالها عشرات المتمردين، في وقت اقتحمت المقاومة الخط الدفاعي الأول للمليشيا في مديرية خدير جنوبي تعز، فيما قطعت ألوية العمالقة إمدادات الميليشيات الى زبيد.

ولقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي حتفهم إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة في قوات الجيش اليمني بجبهة باقم شمالي صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع الميليشيا في منطقة ابواب الحديد بمديرية باقم أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين.

وأوضح ان اللواء تمكن من استعادة كميات كبيرة من الاسلحة كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية شملت قذائف «ار بي جي» وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، وعشرات الصفائح من الذخائر المختلفة.

وأكد قائد اللواء الخامس أن الميليشيا تعيش ايامها الاخيرة اثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي والتي كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها، مما أدى الى عرقلة تحركاتها وارباك صفوفها.

تمشيط التحيتا

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب مليشيا الحوثي ومحاصرتها بعد أن هربت إلى محيط مديرية زبيد التاريخية جنوب محافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش تمكنت من تطهير مدينة التحيتا وتمشيطها عقب تحرير مبانيها وأسواقها من قبضة المليشيا.

اقتحام الدفاعات

في تعز، تمكنت قوات اللواء 35 مدرع التابع للشرعية من تحرير عدد من المواقع في مديرية الصلو، واقتحام الخط الدفاعي الاول للمليشيا في مديرية خدير جنوبي محافظة تعز.وقال مصدر في إعلام اللواء لـ«البيان» إن القوات نفذت عملية نوعية أسفرت عن تحرير موقعين ومدرسة تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين في نقيل الصلو جنوبي تعز.

وأضاف بتقدم قوات الجيش الوطني إثرذلك واجتيازه للخط الدفاعي الاول للميليشيا في مديرية خدير الملاصقة لمديرية الصلو. وتمكن الفريق الهندسي التابع للواء من فك شبكة الألغام التي زرعتها الميليشيا

معارك ضارية

وفي محافظة الجوف حررت قوات الجيش اليمني، تبة اللقم والفليخ بمنطقة المهاشمة في مديرية خب الشعف عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي.

اعتراض باليستي

رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الصاروخ كان باتجاه محافظة الشقيق وأطلق بطريقة مُتعمدة وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.