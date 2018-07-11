«الأمن السوداني» يتعهد بمحاربة الفساد

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

تعهد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، بمواصلة محاربة الفساد والمفسدين، وشدد على أنه لا محسوبية ولا كبير على القانون، وأن كل من يتجاوز القانون ستطاله أيدي العدالة، وقال قوش في مؤتمر صحفي، عقده أمس إن الدولة مستمرة في مواجهة الحملة التي تستهدف البلاد والاقتصاد.

وكشف عن تعاون بين الأجهزة المختلفة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء في عملية محاربة الفساد، وأشار إلى استحداث منظومة جديدة في جهاز الأمن تُعنى بالتحريات والتحقيقات، تضم في داخلها تخصصات مختلفة سيتم افتتاحها قريباً لجمع المعلومات الاستخباراتية.