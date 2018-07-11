شيخ الأزهر: الشباب أقدر الناس على صنع السلام وتعمير العالم

المصدر: لندن - وكالات

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مع الشباب المصريين والعرب المشاركين في منتدى «شباب صناع السلام»، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، تحت رعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة كانتربري البريطانية.

وأكد فضيلته أن رسالة الأزهر ترتكز على نشر ثقافة التعايش والسلام، وهو أول من انتبه لأهمية المشاركة في صنع السلام العالمي، لذا بادر بتوثيق علاقته بالمؤسسات الدينية العالمية، ومن بينها الفاتيكان، واهتم بمشكلات الإنسان مهما كان لونه أو عرقه.

وخاطب فضيلته المشاركين في المنتدى قائلاً: «مهمتكم في لندن كبيرة وصعبة ومهمة للغاية، والشباب هم أقدر الناس على صنع السلام وتعمير العالم كله».