البحرين ترحّب بتصنيف أميركا "سرايا الأشتر" منظمة ًإرهابيةً

المصدر: وام

رحبت مملكة البحرين بقرار وزارة الخارجية الأميركية تصنيف ما يسمى "سرايا الأشتر" كمنظمة إرهابية، مشيدة بهذه الخطوة التي تعكس الحرص على أمن واستقرار المملكة وتجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأوردت وكالة أنباء البحرين "بنا" تأكيد المملكة على أن دعم الحلفاء المستمر عبر الإعلان عن الجماعات الإرهابية من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أن "سرايا الأشتر" من بين العديد من الجماعات المسلحة التي تتلقى دعمًا واسعًا من إيران، حيث يشمل هذا الدعم نقل الأموال والأسلحة والمتفجرات والتدريب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أن "سرايا الأشتر" أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء وأفراد الأمن وتسببت في إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت مملكة البحرين التزامها التاريخي مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة التهديدات المشتركة والقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة دعم جهود مكافحة الإرهاب وخلق بيئة أكثر أمانا للجميع.

وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت في شهر مارس 2017 قائدين من "سرايا الأشتر" ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، حيث يأتي قرار الولايات المتحدة الأميركية بعد تصنيف المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي لسرايا الأشتر كمنظمة ارهابية.