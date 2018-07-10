الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً حوثياً

المصدر: وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة ولم تنتج عن اعتراضه أي إصابات.. بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله " إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت - الساعة 2:44 - إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من "مدينة صعدة" باتجاه أراضي المملكة ".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الصاروخ كان باتجاه محافظة الشقيق وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.. فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراضه أي إصابات.

وشدد على أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين 2216 و2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي.