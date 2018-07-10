7700 يمني في الساحل الغربي يستفيدون من المساعدات الإماراتية

المصدر: وام

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1100 سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية على أهالي قرى " البوالع و الجدير و الغرافي و الفاترة" التابعة لمديرية المخا في الساحل الغربي لليمن استفاد منها 7700 مواطن يمني وذلك ضمن حملة توزيع المساعدات الإنسانية و الغذائية العاجلة على أهالي المناطق المحررة للتخفيف من وطأة معاناتهم و مساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران .

يأتي توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية ضمن الحملات الإغاثية المستمرة الموجهة من دولة الإمارات إلى أهالي المناطق اليمنية المحررة لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها مما يسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية و توفير سبل المعيشة الحسنة للأشقاء.

وقال راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في المخا إن توزيع المساعدات الإنسانية و الغذائية على أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي يأتي في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن بهدف تحسين الحياة المعيشية عبر توفير متطلبات المرحلة الصعبة التي يمرون بها و التخفيف من وطأة معاناتهم الناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر اليمنية .

وتواكب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي لليمن بالمزيد من المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم وإعادة الحياة بها إلى طبيعتها.

وتولي دولة الإمارات اهتماما خاصا بالوضع الإنساني الصعب في اليمن حيث سيرت جسرا إغاثيا عاجلا من المساعدات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يشمل 35 ألف طن عبارة عن 10 بواخر إماراتية محملة بالمواد الغذائية المتنوعة إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق إلى جانب تسيير 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي ضمن الخطة الشاملة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة الحديدة و المناطق المحيطة بها والذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن و المكلا و المخا مما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني.