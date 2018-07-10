توقيف رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتهمة تلقي رشاوى

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس، رئيس مصلحة الجمارك وأحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى، وفق ما أعلنت في بيان.

وأكّد بيان هيئة الرقابة الإدارية، المسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات والهيئات الحكومية، أنّ رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم متهم بالحصول على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأضاف البيان، أنّ رئيس مصلحة الجمارك وجّه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة، عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. يذكر أنّ جمال عبد العظيم عُيّن رئيساً لمصلحة الجمارك في مايو الماضي.