الصدر يدعو لحكومة عراقية بعيداً عن التدخّلات الخارجية

المصدر: بغداد - عراق أحمد

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الكتل السياسية، إلى قطع الحوار بشأن تشكيل التحالفات وما بعدها مع أميركا ودول الجوار.

وقال الصدر، في تغريدة عبر «تويتر»: «أنصح الكتل السياسية بقطع الحوار بشأن تشكيل التحالفات وما بعدها مع أميركا ودول الجوار، فهذا شأننا نحن العراقيين فقط». وأضاف: «أنصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التخندقات والتحالفات الطائفية والعرقية المقيتة، وأنا بدوري أرفض أي تخندق سني أو شيعي أو كردي أو غير ذلك». وجدّد الصدر استعداده للتعاون لأجل خلق تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.

بدوره، قال القيادي في تحالف سائرون، رائد فهمي، إنّ هناك اتصالات تتم مع أطراف عدة ولم يتم الوصول إلى مرحلة تشكيل الكتلة الأكبر، وبعض الأطراف أعطت وعوداً أولية، لافتاً إلى أنّ اللقاء بين سائرون والقوى الكردستانية سيتم في الأيام المقبلة، مضيفاً: «نحن ذهبنا وتكلمنا عن توجه سائرون، وقلنا إنّ الشأن الكردستاني جزء من المشروع الوطني العراقي، ونعتقد أنّ الطرف الكردستاني، يجب أن يكون شريكاً حقيقياً وليس الاقتصار على البرلمان وإنما في صناعة واتخاذ القرار».