قائد عسكري لـ «البيان »: «النخبة التهامية» يد الشرعية في الحُديدة

المصدر: ■ الحديدة - علي جعبور

قال ركن التوجيه المعنوي بقوات النخبة التهامية، سامي باري، في تصريح لـ «البيان»، إن قوات النخبة التهامية قوة عسكرية شرعية ودستورية، يتوافق تشكيلها مع مخرجات الحوار الوطني، وغالبية منتسبيها كان لهم السبق في المشاركة بمعركة تحرير المخا وباب المندب، إلى جانب إخوتهم في المقاومة، بالإضافة إلى دورهم في تحرير مناطق واسعة من محافظة الحديدة.

وأضاف باري: «سيكون لقوات النخبة التهامية، دورها ومهمتها في المساهمة الفاعلة في تحرير وتأمين ما تبقى من مناطق محافظة الحديدة، حيث ستمثل قوات النخبة التهامية، يد الدولة لتحقيق العدالة للمواطن وحماية مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب».

وعن الدور البارز للقوات المسلحة الإماراتية في تشكيل وإعداد قوات النخبة التهامية، قال باري: «إن كان هناك مَنْ يستحق الشكر، فهم أشقاؤنا في القوات المسلحة الإماراتية، التي تبذل بدورها جهوداً كبيرة في سبيل تدريب وتأهيل التشكيلات العسكرية الداعمة للشرعية».