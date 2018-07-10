الشرعية: 5 مطالب للشعب اليمني من المجتمع الدولي

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أهمية جهود الأمم المتحدة في اليمن، كونها تمثل المظلة الدولية التي يتطلع إليها الشعب اليمني قاطبة لملامسة واقعه وتلبية احتياجاته الملحة لمواجهة تداعيات الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اليمنيين.

وأعرب هادي، خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي، عن أمله في أن تعمل مختلف البعثات الأممية العاملة في اليمن على نقل واقع المعاناة والمآسي والانتهاكات التي مارستها وتمارسها الميليشيا الانقلابية بحق اليمنيين، غير مكترثة بالقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف أن الشعب اليمني يتطلع من المجتمع الدولي إلى دعمه لتحقيق متطلبات الحياة الأساسية عبر خمسة مطالب، متمثلة بالمياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات.

وقال: «عليكم توسيع أنشطتكم ومكاتبكم في عدن وحضرموت ومأرب كمرحلة أولى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والوقوف على واقع الأوضاع عن كثب»، مؤكداً تقديم كل التسهيلات لتسيير نشاطهم وإنجاح مهامهم الإنسانية.