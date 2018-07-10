فلول الحوثي تفر من محيط التحيتا إلى زبيد

المصدر: ■ عدن - البيان، وكالات

نجحت المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي، في تطهير مديرية التحيتا جنوب الحديدة من فلول وجيوب ميليشيا الحوثي الإيرانية، التي هرب عناصرها إلى محيط مدينة زبيد التاريخية، وسط ملاحقة مستمرة لهذه الفلول من قبل ألوية العمالقة، في وقت حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة بمديرية القبيطة شمالي لحج، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيا.

وواصلت ألوية العمالقة ضمن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، تطهير مدينة التحيتا وتمشيطها عقب تحرير مبانيها وأسواقها من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية، فيما يتم ملاحقة فلول المتمردين إلى محيط مديرية زبيد في جبهة الحديدة.

وتمكنت قوات المقاومة المشتركة من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيا الحوثي في بعض الأحياء والمزارع، مع انهيار صفوف المتمردين على وقع الضربات العنيفة، التي تلقتها في جبهات القتال.

في السياق، تمكنت طائرات التحالف العربي من تدمير آليات عسكرية لميليشيا الحوثي، فيما قتل عشرات المتمردين في اشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وتخلل المواجهات قصف جوي شنته مقاتلات التحالف على امتداد الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

ودمرت طائرات من طراز أباتشي تابعة للتحالف عدداً من الدبابات والآليات، كانت الميليشيا تخفيها بين الأشجار في بعض المزارع جنوبي مدينة التحيتا، على الساحل الغربي لليمن.

ونفذت ألوية العمالقة ضمن القوات المشتركة بمساندة من طائرات الأباتشي التابعة للتحالف، عمليات تمشيط واسعة في المزارع الواقعة في منطقة المغرس جنوبي التحيتا.

وسقط خلال عمليات التمشيط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث كان يختبئ في المنطقة أفراد من المتمردين.

تقدم في لحج

إلى ذلك، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا غربي مديرية القبيطة، تمكن خلالها أبطال الجيش الوطني من تحرير هنجر الكهرباء بمنطقة المرابحة، فيما تفر عناصر الميليشيات نحو المناطق الآهلة بالسكان.