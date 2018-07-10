منظمة فرنسية: الحوثي يعرقل العمل الإنساني في الحديدة

المصدر: باريس ـ سبأنت

أكد مدير منظمة أطباء بلا حدود بفرنسا، مجوردتش ترزين، أن المنظمة لديها رغبة للعمل في الحديدة وتقديم المساعدات الطبية، نظراً لما تحتاجه المنطقة من خدمات طوارئ طبية، ومساعدات صحية عاجلة.

وأشار مجورتش خلال لقائه مع سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، إلى قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بعرقلة عمل فريق المنظمة في الحديدة، وعدم منحهم تراخيص المرور، وعدم السماح لهم بالدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها، ما يعرقل ويصعب من عمل المنظمة في تلك المناطق.

من جانبه تطرق السفير اليمني إلى أهم المستجدات بمحافظة الحديدة، وتقدم الجيش الوطني لتحرير الميناء والمدينة مع مراعاة المدنيين، مؤكداً أن المدينة سيتم تحريرها في القريب العاجل، وهو ما سيمكن كل المنظمات الإنسانية من العمل بانسيابية أكثر. ولفت إلى أهمية دور المنظمة في اليمن، خصوصاً في مناطق النزاع، واستعداد السفارة لتقديم كل التسهيلات لفرق المنظمات الإنسانية فيما يتعلق بمنح التأشيرات.