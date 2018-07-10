الإمارات تشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

المصدر: دبي-البيان

تشارك الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الـ 36 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المقرر عقده في جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال الفترة 11-12 يوليو الجاري.

وسيتم خلال الاجتماع الذي يمثل الأمانة العامة فيه الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، المصادقة على مشروع الميزانية المالية للعام الجاري 2018، واعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي لنشاط الجمعية للعام الماضي، بجانب تحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل للجمعية، والنظر في طلبات مقدمة للانضمام للجمعية.

وستستعرض الأمانة العامة للمجلس خلال الاجتماع مذكرة حول مواضيع الاجتماع المقبل للجمعية تتضمن مقترحات حول مواضيع الاجتماع المقبل وتطوير كفاءة العاملين في البرلمانات وإدارة الجلسات العامة للبرلمانات ودعم وتطوير عمل اللجان وتعزيز التبادل الفني والمعرفي بين البرلمانات ومجالس الشورى العربية، فضلاً عن تقديم دراسة تتعلق بميزانية الجمعية.