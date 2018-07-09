الإمارات تضيء حياة 12 ألف يمني في الساحل الغربي

المصدر: وام

أضاءت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - حياة 12 ألف مواطن يمني من أبناء منطقة يختل الواقعة شمال مديرية المخا في الساحل الغربي لليمن بعد تأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى 1600 منزل وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية و البنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة والتي دمرتها مليشيات الحوثي الموالية إلى إيران مستهدفة بممارستها الإرهابية مقدرات الشعب اليمني و ممتلكاته وبناه التحتية .

وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء ضمن برامج المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية والسلع الأساسية .

وقال راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المخا إن تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني و الوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها و مساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة القاسية في حياتهم.

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ حملات إغاثية مستمرة في المناطق المحررة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران .. مشيرا إلى أن برامج الهلال الأحمر الإنسانية المستمرة في اليمن تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية.

من جانبه توجه محمد الشاذلي مدير أمن يختل بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات على ما قدمته من دعم سخي لمناطق الساحل الغربي عبر مشاريعها الإغاثية و التنموية و الخدمية منها مشروع توصيل المياه لمناطق يختل و الزهاري و الرويس و إعادة تأهيلها و تشغيلها من خلال منظومة الطاقة الشمسية بعد أن دمرتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مما يسهم في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة أفضل مما كانت عليه .

وأعرب أهالي منطقة يختل - التي تبعد عن محطة المخا البخارية ما يقرب من 12 كيلومترا شمالا - عن سعادتهم باستئناف عملية ربط منطقتهم بمنظومة الكهرباء وإعادة تشغيل التيار الكهربائي الذي يخفف من معاناتهم متوجهين بالشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها للأسر وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي.

كما توجهوا بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على دعمها غير المحدود للأسر اليمنية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم ..مؤكدين أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يساهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي.