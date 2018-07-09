الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على نقطة الضبط الأمني في السعودية

المصدر: وام

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن استشهاد رجل أمن وأحد المقيمين في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب المملكة العربية السعودية وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق ..مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم والأعراف الإنسانية والدينية.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلة الشهيد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.