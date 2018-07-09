البشير يوجه بإزالة عوائق تقدّم العلاقات مع أميركا

المصدر: ■ الخرطوم - طارق عثمان

وجّه الرئيس السوداني عمر البشير كل مؤسسات الدولة بالتنسيق الجيد لإزالة كل العوائق التي تعترض تقدّم العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، وأكد حرص بلاده على تطوير علاقاته مع واشنطن ودفعها إلى الأمام.

وودّع البشير، أمس، سفير بلاده لدى واشنطن محمد عطا المولى الذي من المقرر أن يتوجه لمباشرة مهامه، بعد ترفيع السودان لتمثيله الدبلوماسي إلى درجة سفير، وقال عطا المولى إن البشير أكد أهمية تطوير علاقات السودان مع الولايات المتحدة كدولة كبرى في العالم. وأشار إلى توجيهات أصدرها البشير بأهمية استئناف اللجان السابقة أعمالها، معلناً استئناف الحوار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وأكد البشير، بحسب عطا المولى، متابعته ودعمه شخصياً للعاملين في هذا الملف.