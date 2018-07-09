السيسي يؤكد تكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية

المصدر: القاهرة - البيان

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلى توفير المحاصيل والسلع الأساسية، وتطوير قطاع التجارة الداخلية، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق.

ووجّه الرئيس المصري بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر، خاصة فيما يخص السلع التموينية، واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية.