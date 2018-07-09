التحالف الدولي: دور إيران الداعم للإرهاب يعيق استقرار سوريا

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

أعلن مصدر عسكري سوري أن المضادات الأرضية للجيش تصدّت لصواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي، فيما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، بأن القصف طال «مقاتلين إيرانيين في حرم المطار».

إلى ذلك، عطل قصف متبادل بين الفصائل المعارضة والجيش السوري تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في درعا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن الطيران الروسي وطيران النظام شنا 120 غارة جوية على بلدة أم المياذن، واقتحمت قوات النظام بعد ذلك البلدة القريبة من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وتمكنت من السيطرة عليها، وتسبب القصف بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق والذي ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين في التسوية.

وعاد عشرات آلاف النازحين السوريين إلى منازلهم في درعا، مستفيدين من اتفاق وقف القتال. وفي سياق آخر حذر التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» من الدور الذي تلعبه إيران في سوريا من خلال دعمها للإرهاب، وقال قائد العمليات الخاصة للتحالف الدولي، جيمس جيرارد، إن قوات التحالف باقية في سوريا لحين إتمام العملية السياسية في هذا البلد، مشيرا إلى أن دور طهران لا يساعد في تحقيق الاستقرار، ويعد دعماً للإرهاب، وعلى الآخرين أن يقرروا ما إذا كانت نشاطات الميليشيات الإيرانية تعتبر إرهابية أم لا.

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