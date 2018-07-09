الإمارات تغيث حضرموت بأطنان من المساعدات

المصدر: المكلا - وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات جديدة للشعب اليمني تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تخفيف معاناة الشعب اليمني، حيث وصلت سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من المواد الغذائية إلى ميناء المكلا، كما وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقداً لتنفيذ مشروع ربط شبكة التصريف الصحي بمدينة الشيخ خليفة السكنية بمديرية المكلا.

ووصلت إلى ميناء المكلا، أمس، سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من المواد الغذائية مقدمة من دولة الإمارات لدعم الجانب الإنساني بحضرموت. وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، محمد عبيد الشامسي، في تصريح عقب رسو السفينة بالميناء، حرص دولة الإمارات على استمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق في الأزمة التي تمر بها بلادهم.

وقال إن هذه المكرمة من المواد الغذائية ستوزع في أرجاء محافظة حضرموت عبر فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحيث تصل إلى كافة المستحقين لها، مشيراً إلى أن هذه السفينة تأتي امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية تزامناً مع «عام زايد» دعماً لليمن وشعبه عبر قطاعات عدة أهمها الصحية والإنسانية والخدماتية والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الذي تراجع جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران ضد الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف أن هذه السفينة هي جزء من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية وضمن البرامج التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظات اليمنية المحررة. وأعرب أهالي حضرموت عن الشكر والعرفان لدولة الإمارات قيادة وشعباً لما تقدمه لمحافظتهم وسكانها ووقوفها إلى جانبهم دائما والتخفيف من معاناتهم.

مساعدات إماراتية تصل ميناء المكلا | وام

عقد تأهيل

في السياق، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عقداً مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لتنفيذ مشروع ربط شبكة الصرف الصحي بمدينة الشيخ خليفة السكنية الواقعة في منطقة جول الرماية غرب مدينة المكلا والتي تم بناؤها عقب كارثة سيئول 2008 بالشبكة الرئيسية بمديرية المكلا.

وقال محمد عبيد الشامسي خلال مراسم توقيع العقد، إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المشاريع الخدمية والتنموية بمحافظة حضرموت بعد استكمال كافة الترتيبات من تجهيز البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي ورصف الشوارع ليتمكن المتضررون من استلام منازلهم في أقرب وقت.

وأكد أن الهيئة تسعى خلال «عام زايد» لتنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية ومن ضمنها محافظة حضرموت في إطار الدور الذي تقوم به الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن لمساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة.

وقال إن الهلال الأحمر الإماراتي يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني والتخفيف من معاناته والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق، مشيراً إلى أن الهيئة تبحث حالياً العديد من الدراسات والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية والتي تعتزم صيانتها وإعادة تأهيلها مع مواصلة الدعم الإنساني لأهالي وسكان المحافظة.

متطوع من "الهلال" يشرف على توزيع المساعدات | وام

شكر وتقدير

وتوجه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باليمن المهندس وهيب غانم، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

مساعدات غذائية

في السياق، قدمت هيئة الهلال الأحمر مساعدات غذائية لأهالي مديرية ساه بوادي حضرموت، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.

وأعرب أهالي مديرية ساه بوادي حضرموت، عقب تسلمهم المواد الإغاثية من فريق الهلال الأحمر الإماراتي عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم، وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت خصوصاً وللشعب اليمني عموماً.