محطة فرنسية تكذّب ادعاءات قطر

المصدر: باريس - وكالات

أكدت محطة «تي في 5 موند» الفرنسية، أنه رغم ادعاءات الدوحة بعدم التأثر اقتصادياً بالمقاطعة، ومحاولتها بشتى الطرق إثبات ذلك خلال الحلقات النقاشية المدفوعة، إلا أن التداعيات على الأرض تشي بعكس ذلك تماماً.

وتضمن تقرير للمحطة حول حصاد عام على الأزمة القطرية، وجاء تحت عنوان «الدوحة عملة لتمويل الإرهاب أم حليف للغرب؟»، استفهامات عديدة عن أسباب توسّل أمير قطر (تميم بن حمد آل ثاني)، الرئيس الفرنسي، إقامة علاقات جيدة معه، رغم اتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب وإيواء تنظيم الإخوان.

وفي ما يتعلق بتأثير تلك الأزمة في الاقتصاد القطري، أكدت المحطة أنه رغم ادعاءات الدوحة بعدم التأثر اقتصادياً بالمقاطعة، ومحاولتها بشتى الطرق، إثبات ذلك خلال الحلقات النقاشية المدفوعة، إلا أن التداعيات على الأرض، تشي بعكس ذلك.

وأضافت: «ليس هناك أسوأ من فراغ أرفف المحال التجارية من السلع الضرورية، وغياب الأغذية والمنتجات الطازجة التي كانت تمر عبر السعودية، وخصوصاً منتجات الألبان، والأدوية».

وتطرقت المحطة إلى الانخفاض الحاد في تدفق السياح المحليين، جراء إلغاء رحلات شركة الطيران المحلية «قطر إير واي».