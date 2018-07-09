مقتل رياضي سوداني بالرصاص في قطر

المصدر: الرياض - وكالات

لقي بطل كمال الأجسام، السوداني محمد عبد اللطيف جيقي، مصرعه رمياً بالرصاص في قطر، قرب نادي السد بالدوحة. وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أمس: «البطل السوداني المقيم في قطر، الحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته، التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة».

وأضافت الصحيفة: «حاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل السبت، تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادثة سير، إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد».

وترحّم عدد كبير من أصدقائه ومعارفه على المجني عليه، ونشروا له عدداً كبيراً من الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن السلطات القطرية عملت في السنوات الأخيرة على تجنيس عدد من الرياضيين السودانيين في أنشطة كرة القدم والسلة والفروسية، وحقق هؤلاء بطولات باسم «دولتهم» الجديدة.