الكويت تبدأ تسليم تعهداتها الإنسانية الخاصة باليمن

المصدر: جنيف- سبأنت

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم إن بلاده ستبدأ تسليم تعهداتها الإنسانية الخاصة باليمن إلى المنظمات الإنسانية الدولية المعنية اعتباراً من هذا الأسبوع.

وأضاف السفير الغنيم في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن «دولة الكويت تأمل أن يساهم هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية وسد النقص في الاحتياجات الإنسانية لما يواجهه الأشقاء في اليمن أمام مجاعة محدقة واحتياجات متزايدة وبنية تحتية دمرها الصراع». وأكد أن دولة الكويت ستتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وإعادة تهيئة وبناء البنية الصحية في اليمن والعمل على تخفيف أي آثار للمجاعة، والتعامل مع انعكاسات آثار الهجرة والنزوح.