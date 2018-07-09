المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن مصدر في الجيش العراقي، أمس، مقتل نحو 27 إرهابياً من تنظيم داعش، وتدمير 5 مخابئ تابعة لهم، بعملية تطهير أمني شملت المنطقة الجبلية لـ«بادوش»، غربي مدينة الموصل.

وقال الرائد في قيادة الفرقة التاسعة بالجيش، همام سالم العبيدي، في تصريح صحافي، إن «قوات مشتركة، بمساندة الطيران الحربي العراقي، طوقت أغلب المواقع في جبال بادوش غرب مدينة الموصل منذ يوم السبت، وبدأت بعمليات تمشيط واسعة ودقيقة بهدف القضاء على النشاط الإرهابي الذي ينمو في هذه المنطقة».

وتابع، أن «النتائج الأولية للعملية الأمنية، كانت مقتل نحو 27 إرهابياً وتدمير 3 أنفاق تحت الأرض، وكهفين، يتخذها عناصر تنظيم داعش في التنقل والسكن، فضلاً عن تدمير معدات قتالية وآليات مختلفة».