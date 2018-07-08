الداخلية السعودية: استشهاد رجل أمن ومقيم في هجوم على بريدة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل إرهابيين إثنين وإصابة ثالث تم نقله إلى المستشفى فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف ومقيم من بنغلاديش.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله إن نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم تعرضت عصر اليوم لإطلاق نار من ثلاثة إرهابيين كانوا يستقلون سيارة من نوع " هونداي النترا " موديل 2018 واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل.

وقال المتحدث إن الجهات الأمنية بدأت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية وسيتم الإعلان عما يستجد ‏في هذا الشأن.