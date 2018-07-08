سفينة شحن إماراتية تحمل أطناناً من المواد الغذائية تصل ميناء المكلا

المصدر: وام

وصلت الى ميناء المكلا اليوم سفينة شحن إماراتية تحمل أطنانا من المواد الغذائية مقدمة من دولة الإمارات لدعم الجانب الإنساني بحضرموت.

وأكد محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الاحمر الإماراتي بحضرموت - في تصريح عقب رسو السفينة بالميناء - حرص دولة الامارات على استمرار تقديم الدعم الاغاثي والانساني للشعب اليمني الشقيق في الأزمة التي تمر بها بلادهم.

وقال ان هذه المكرمة من المواد الغذائية ستوزع في أرجاء محافظة حضرموت عبر فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحيث تصل إلى كافة المستحقين لها ..مشيرا الى ان هذه السفينة تأتي امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية تزامناً مع "عام زايد" دعما لليمن وشعبه عبر قطاعات عدة أهمها الصحية والإنسانية والخدماتية والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الذي تراجع جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي التابعة لإيران ضد الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف أن هذه السفينة هي جزء من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية وضمن البرامج التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في المحافظات اليمنية المحررة.

وأعرب أهالي حضرموت عن الشكر والعرفان لدولة الامارات قيادة وشعبا لما تقدمه لمحافظتهم وسكانها ووقوفها الى جانبهم دائما والتخفيف من معاناتهم.