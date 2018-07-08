خادم الحرمين الشريفين يبحث العلاقات الثنائية مع فرنسا وبريطانيا

المصدر: وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم - فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية وسبل تطويرها.. إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

