إحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر للتحقيق

المصدر: القاهرة- د.ب.أ

قرر النائب العام المصري نبيل صادق، أمس، إحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة، بتهمة التعدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال النائب العام في رسالة وجهها إلى محمد أحمد، إن القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الأربعاء الماضي، بـ «حظر النشر» في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى بعض مسؤولي مستشفى خاص لعلاج سرطان الأطفال في مصر، يعتبر تعدياً على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأكد النائب العام في الرسالة، التي وزعها مكتبه على الصحافيين، أن «القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة، وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة».

وأضاف النائب العام، أن قرار منع النشر الصادر عن مكرم محمد أحمد «ينطوي على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعدياً على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية، المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة». وأوضح أنه يتعين على محمد أحمد، المثول أمام نيابة أمن الدولة، التي ستباشر التحقيقات في هذا الأمر، مضيفاً أنه قرر حظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.