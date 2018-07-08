مطاران ليبيان يحظران دخول القطريين

المصدر: طرابلس - وكالات

أدرج اتحاد النقل الجوي الدولي مطاري طبرق والأبرق كمطارات يحظر على القطريين الوصول إليها.

ونقل موقع «بوابة العين» أنه إضافة إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وتحديثاً على البيانات الصادرة في يونيو من العام الماضي والمتعلقة بسفر وتنقلات مواطني دولة قطر والدول المحظور عليهم السفر لها بموجب قرارات من هذه الدول، فقد أدرج الاتحاد مطاري طبرق والأبرق كمطارات يحظر القطريين الوصول لها، كما أن سلطات مطار بنينا يتخذ الإجراء ذاته.

وأدرجت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قائمة للمنظمات الإرهابية والأفراد المرتبطين بقطر من بينها شخصيات ليبية أبرزهم إسماعيل الصلابي وشقيقه علي والصادق الغرياني وعبدالحكيم بلحاج، تلتها قائمة صادرة عن مجلس النواب الليبي تضم نحو 90 اسماً وكياناً صنفهم المجلس كمرتبطين بالدوحة والأنشطة الإرهابية الداعمة لها.

ويتولى اتحاد النقل الدولي (إياتا) مهمة تنسيق العمليات المختلفة لشركات الطيران في العالم، بهدف تنشيط وتدعيم حركة النقل الجوي وتحقيق أعلى مستوى ممكن للتشغيل الاقتصادي، مع الكفاءة وتأمين سلامة الركاب، ودراسة جميع المشاكل المتعلقة بذلك، ويعد في جميع الأوقات خادماً لمؤسسات النقل الجوي والجمهور العام.