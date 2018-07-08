محافظ حضرموت يشيد بدور الإمارات في اليمن

المصدر: عدن - وكالات

أشاد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالدور العسكري والإنساني، الذي تقوم به دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وشهد المحافظ عرضاً عسكرياً لتخريج دورات عسكرية وأمنية جديدة. ونقل المحافظ خلال حفل تخرج دورات معسكر القيعان الثانية، وشعبة الاستخبارات العسكرية، ودورة تفكيك الألغام ودورة الأمن العام، تحيات الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمتخرجين من أبطال المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة، متمنياً لهم مزيداً من الانتصارات والأداء المتميز في إنجاز المهام النبيلة التي يكلفون بها.

وأشاد محافظ حضرموت بالمستوى العالي للتدريب الذي تلقاه المتخرجون في الدورات الأربع، شاكراً جهود المدربين من القيادات العسكرية والأمنية والضباط، لافتاً إلى أن النجاحات العسكرية والأمنية التي حققتها قوات النخبة الحضرمية والأمن العام والشرطة وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية، أصبحت محل فخر واعتزاز من قبل المواطنين في المحافظة والقيادة السياسية، وقيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.