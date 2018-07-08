فرق «الهلال» تتغلب على الطبيعة الجغرافية وتغيث القبيطة

المصدر: لحج - وام

نجحت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في التغلب على الطبيعة الجغرافية القاسية لمناطق جبلية في مديرية القبيطة النائية - إحدى مديريات محافظة لحج اليمنية - لإغاثة سكانها والأسر الفقيرة التي اضطرت للانتقال إليها هرباً من جحيم ميليشيا الحوثي .

لحظة إنزال المساعدات من على الشاحنات | وام

وفور وصولها لمناطق «الرماء والعشة والكاذي وتوجان ومنطقة نخيلة في مديرية القبيطة» قامت فرق هيئة الهلال بتوزيع 500 سلة غذائية على الأهالي الذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمواقف دولة الإمارات تجاه اليمن والتي جسدت عمق الأخوة بين الشعبين الشقيقين. وقال عبدالحميد علي أحمد شيخ منطقة العشة إن الهلال برز في تقديم الدعم الإنساني والخدمي للقبيطة. من جانبه شكر حسن سالم القباطي قائد جبهة القبيطة جهود الهلال الناجحة في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وتنفيذ عدد من الأنشطة.